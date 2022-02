Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Lasbeck/Verkehrsunfall gibt der Polizei Rätsel auf

Coesfeld (ots)

Unklar ist bislang der konkrete Ablauf eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend (25.02.22) in Havixbeck auf der L874 ereignete. Um 22.46 Uhr erhielten Polizei und Rettungsdienst zunächst den Einsatz, dass bei einem Verkehrsunfall ein Auto gegen einen Baum geprallt und eine Person eingeklemmt sei. Vor Ort stellte sich die Lage anders dar.

Ein Auto stand in der Bauerschaft Lasbeck an der Leitplanke der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Nottuln. Eine männliche Person befand sich außerhalb des Autos zwischen der Leitplanke und dem Auto. Diese Person, ein 21-jähriger Nottulner, war in der Auffindesituation bereits bewusstlos und konnte zum Unfallhergang keine Angaben machen. Er verstarb einige Stunden später im Krankenhaus. Die Polizei Coesfeld sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu einem möglichen Unfallhergang machen können, Tel. 02594/7930.

