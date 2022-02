Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, B474/ Frau bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Verletzt wurde eine 20-jährige Autofahrerin aus Olfen am Samstag (26.02.22) bei einem Unfall. Gegen 5.10 Uhr befuhr sie die Bundesstraße in Richtung Dülmen. In einer Kurve geriet sie ins Rutschen und prallte mit der Front gegen den Straßengraben. Zur Unfallzeit war die Straße glatt. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus.

