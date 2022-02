Polizei Bonn

POL-BN: Wachtberg-Adendorf: 28-Jähriger festgenommen - Eltern attackierten Polizisten

Wachtberg (ots)

Zivilfahnder der Bonner Polizei haben am Samstagmorgen (26.02.2022) einen 28-jährigen Mann in Wachtberg-Adendorf festgenommen, der mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Bei der Festnahme attackierten die Eltern des Mannes die Beamten.

Gegen 09:30 Uhr waren die Polizisten von den Eltern des 28-Jährigen, der wegen Verkehrsdelikten mit Haftbefehlen (Vollstreckungshaftbefehl, fünf Monate wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Untersuchungshaftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr) gesucht wurde, in die Wohnung eingelassen worden. Dort versuchten beide dann jedoch vehement, die Beamten am Betreten eines Zimmers zu hindern, in dem sich der 28-Jährige versteckte. Nach seiner Entdeckung attackierten die Eltern die Polizisten mit Faustschlägen und Tritten, weshalb dem Gesuchten kurzzeitig die Flucht aus der Wohnung gelang. Nach wenigen Metern konnte er jedoch von den Zivilfahndern eingeholt und überwältigt werden.

Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen die Eltern des 28-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Widerstandes und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Ein Beamter wurde leicht verletzt.

