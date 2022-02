Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: 22-Jähriger von Personengruppe angegriffen - Polizei identifiziert 23 Tatverdächtige - Drei junge Männer in Untersuchungshaft - Meldung -2-

Bonn (ots)

Nach intensiven Ermittlungen der Bonner Polizei sitzen drei junge Männer in Untersuchungshaft. Sie sollen die Hauptverdächtigen von mindestens zwei Körperverletzungsdelikten in der Bonner Nordstadt sein. Insgesamt ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen 23 Tatverdächtige.

Ausgangspunkt für die Festnahmen waren Ermittlungen einer Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Thomas Winterscheidt in enger Abstimmung mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann, die nach einer körperlichen Auseinandersetzung am 22.01.2022 auf der Heerstraße noch in der Tatnacht aufgenommen wurden (siehe Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5128566).

Letztlich konnten insgesamt 23 Tatverdächtige mit dem Geschehen in Verbindung gebracht werden. Nach richterlichen Beschlüssen vollstreckten die Ermittler über 20 Wohnungsdurchsuchungen, bei denen diverse Beweismittel sichergestellt bzw. beschlagnahmt wurden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen rückte dann ein 18-Jähriger in den Fokus - er soll das 22-jährige Opfer mit mehreren Messerstichen verletzt haben. Er wurde bereits am 27.01.2022 festgenommen. Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft erließ ein Haftrichter am nächsten Tag einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Die weiteren Ermittlungen zu der Tätergruppierung ergaben, dass die Gruppe in wechselnder Zusammensetzung für weitere zurückliegende Körperverletzungsdelikte in der Bonner Nordstadt in Frage kommt. So auch in einem Fall vom 19.12.2021: In der Stadthausgarage waren ein 23-Jähriger und ein 24-Jähriger schwer verletzt worden. Die Opfer sollen durch einen 18-Jährigen und einen zum Tatzeitpunkt 17-Jährigen, ebenfalls aus einer größeren Gruppe heraus, unter anderem mit einem Schlagstock traktiert worden sein. Auch aufgrund von Videoaufnahmen konnten die beiden Tatverdächtigen schließlich identifiziert werden. Die polizeibekannten Männer wurden am Dienstagmorgen (22.02.2022) festgenommen und noch am gleichen Tag einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung anordnete. Die Ermittlungen dauern an.

