Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: 22-Jähriger von Personengruppe angegriffen - Mordkommission sucht Zeugen

Bonn (ots)

Bislang unklar sind die Hintergründe und der genaue Geschehensablauf einer Auseinandersetzung, bei der am späten Samstagabend (22.01.2022) ein 22-Jähriger in der Bonner Nordstadt schwer verletzt wurde.

Zur Tatzeit gegen 22:35 Uhr hatten Zeugen der Einsatzleitstelle der Polizei zunächst ein Körperverletzungsdelikt auf der Heerstraße gemeldet, bei dem mehrere Unbekannte einen am Boden liegenden Mann attackierten. Wie sich im Rahmen erster Ermittlungen herausstellte, war der Situation ein zunächst verbaler Streit zweier Gruppen im Umfeld der Stadthausgarage vorausgegangen, in dessen Verlauf der 22-jährige Verletzte mit einem Begleiter über die Maxstraße davongerannt war. Kurz darauf holte die verfolgende Personengruppe, zu der nach bisherigem Ermittlungsstand zwischen sechs und zehn Personen gehörten, den Mann auf der Heerstraße zwischen Maxstraße und Franzstraße ein und attackierte ihn dort mit Schlägen und Tritten. Bei der Erstversorgung in einem herbeigerufenen Rettungswagen wurden außerdem Stichverletzungen im Oberkörper des jungen Mannes festgestellt. Er wurde daraufhin zur intensivmedizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen befindet er sich nach Auskunft der Ärzte in einem stabilen Zustand.

Auf Grund der Gesamtumstände wurden die Ermittlungen noch in der Tatnacht von einer Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Thomas Winterscheidt in enger Abstimmung mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann übernommen.

Neben der Spurensicherung vor Ort sowie den Ermittlungen zum Geschehensablauf und den Hintergründen der Tat suchen die Ermittler nun Zeugen, die das Geschehen oder die beschriebene Personengruppe in der Bonner Nordstadt beobachtet haben könnten. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Mordkommission oder der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell