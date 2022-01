Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach-Oberdrees: Polizei sucht Nissan-Fahrer nach Verkehrsunfallflucht

Rheinbach (ots)

Am Dienstagmorgen (18.01.2022) soll ein bislang unbekannter Nissan-Fahrer in Rheinbach-Oberdrees eine Verkehrsunfallflucht begangen haben, nachdem er auf der B 266 mit einem vollbesetzten Linienbus kollidiert war.

Zur Unfallzeit gegen 07:10 Uhr war der Linienbus aus Euskirchen kommend in Richtung Rheinbach unterwegs. An der Kreuzung B 266/Mieler Straße/Oberdreeser Straße kam es dann zur Kollision mit einem grauen Nissan Almera, der auf der Mieler Straße in Richtung Oberdreeser Straße fuhr. Der Pkw fuhr dabei in die hintere linke Fahrzeugseite des Linienbusses. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Der Fahrer, zu dem bislang keine näheren Beschreibungsmerkmale vorliegen, fuhr nach der Kollision zügig davon. Sein beschädigter Nissan wurde im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit unverschlossenen Türen und ohne Kennzeichen am Locher Weg aufgefunden.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu dem Geschehen aufgenommen. Die Fahrgäste des beteiligten Busses oder andere Zeugen, die Hinweise zu dem grauen Nissan Almera oder dem flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

