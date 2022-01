Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef: Demonstration am Montag, 24. Januar 2022

Bad Honnef (ots)

Am Montag (24.01.2022) findet in Bad Honnef eine Demonstration zum Thema "Rettet Nonnenwerth - Demonstration gegen die Schulschließung" statt. Der Veranstalter rechnet mit 700 bis 1500 Teilnehmern, die sich ab 07:30 Uhr an der Rheinpromenade versammeln. Anschließend bewegt sich der Versammlungsaufzug über die dortige Fußgängerbrücke auf folgendem Weg durch die Bad Honnefer Innenstadt:

Alexander-von-Humboldt-Straße - Austraße - Bahnhofstraße - Hauptstraße - Markt.

Bis 09:30 Uhr endet die Veranstaltung mit einer Abschlusskundgebung im Bereich Hauptstraße / Markt / Kirchplatz. Es kann zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell