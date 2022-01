Polizei Bonn

POL-BN: Drei Wohnungseinbrüche im Raum Bad Godesberg - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 21.01.2022, gegen 13:00 Uhr, und dem 23.01.2022, gegen 22:00 Uhr, registrierte die Bonner Polizei insgesamt drei Wohnungseinbrüche im Raum Bad Godesberg:

Am 21.01.2022, in der Zeit zwischen 13:00 und 18:30 Uhr verschafften sich Unbekannte durch das Einschlagen eines Balkonfensters Zugang in die Räume einer Erdgeschosswohnung auf der Germanenstraße in Plittersdorf, aus der sie schließlich Bargeld in noch nicht abschließend bestimmten Umfang entwendeten.

Am 23.01.2022, in dem Zeitraum zwischen 17:00 und 22:00 Uhr, kam es dann zu zwei weiteren Einbrüchen in diesem Raum:

Auf der Mainzer Straße in Bonn-Mehlem kletterten Unbekannte über ein Vordach auf den Balkon einer im ersten Obergeschoss gelegenen Wohnung. Durch das Einschlagen der Verglasung einer Balkontüre verschafften sie sich nach der Spurenlage Zugang in die Zimmer und erbeuteten Schmuck in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang.

Auf der Karl-Finkelnburg-Straße in Bonn-Rüngsdorf kletterten Unbekannte auf den Balkon einer Wohnung und verschafften sich auch hier durch das Einschlagen der Verglasung einer Balkontüre Zugang in die Räume. Nach den bisherigen Feststellungen entwendeten sie mehrere hundert Euro Bargeld.

In allen Fällen entfernten sich die Einbrecher unerkannt vom Tatort. Das zuständige KK 13 übernimmt die weitergehenden Ermittlungen zu den Fällen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu den geschilderten Einbruchsgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

