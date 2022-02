Polizei Bonn

POL-BN: Weststadt: Autoaufbrecher in Tiefgarage beobachtet - 31-Jähriger vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 24.02.2022 wurde ein zunächst unbekannter Autoaufbrecher von Zeugen beobachtet und von der alarmierten Polizei vorläufig festgenommen.

Gegen 01:15 Uhr war der Mann in den Tiefgaragenbereich eines Mehrfamilienhauses auf der Jonas-Cahn-Straße in der Bonner Weststadt gelangt. Hier wurde er dabei beobachtet, wie er die Seitenscheibe eines geparkten BMW mit einem Feuerlöscher zerstörte - der Täter attackierte nach dem aktuellen Sachstand die Seitenscheibe eines weiteren Wagens in gleicher Weise. Die von Zeugen alarmierten polizeilichen Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen, einen 31-jährigen Mann, der der Polizei auf dem Gebiet der Eigentumskriminalität und aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt ist, noch vor Ort vorläufig fest. Der Mann ist nach ersten Recherchen aktuell ohne festen Wohnsitz.

Nach Abschluss der ersten polizeilichen Ermittlungen durch ein Team der Kriminalwache übernimmt das zuständige Kriminalkommissariat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall.

