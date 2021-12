Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Zwei Fehlalarme am Heiligabend

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Mittagsstunden, des 24. Dezember 2021, wurden die Ortsfeuerwehren Spaden, Laven und Wehden zunächst gegen 11:13 Uhr, in die Straße Im Neufelder Moor, nach Spaden alarmiert. Hier löste die automatische Brandmeldeanlage in einem Einrichtungshaus aus. Nach Erkundung konnte schnell festgestellt werden, dass es sich um einen Fehlalarm handelte und somit konnte der Einsatz abgebrochen werden. Nur wenige Stunden später, gegen 13:54 Uhr, kam ein erneuter Einsatz. Die gleichen Ortsfeuerwehren, wurden in das gleiche Einrichtungshaus alarmiert. Und erneut handelte es sich um einen Fehlalarm.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell