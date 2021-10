Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Medebach: Am Mittwoch wurde die Polizei zu einer Bäckereifiliale an der Vopeliusstraße gerufen. Unbekannte Täter hatten versucht, in das Gebäude einzubrechen. Ein einfacher, in die Führung eines Schiebefensters gelegter Holzkeil verhinderte den Einbruch. Die Einbrecher setzten mehrere Hebelversuche an. Sie schafften es aber nicht das Fenster zu öffnen. Ohne Beute flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 06 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

