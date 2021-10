Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vandalen im Wellenbad

Schmallenberg (ots)

Unbekannte Täter hinterließen am vergangenen Wochenende eine Spur der Verwüstung im Schmallenberger Wellenbad. Zwischen Freitag und Sonntag gelangten die Täter auf das eingezäunte Gelände. Hier warfen sie verschiedene Gegenstände ins Wasserbecken und beschädigten zwei Pavillons. Hinweise zu den Vandalen liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell