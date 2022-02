Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Biete/ Unter Vorwand in Wohnung

Coesfeld (ots)

Unter dem Vorwand auf Toilette zu müssen, hat sich am Freitag (25.02.22) ein Unbekannter Zutritt zur Wohnung einer 85-jährigen Aschebergerin verschafft. Gegen 12.10 Uhr klingelte die Person an der Wohnungstür der Seniorin. Er bat um Einlass, um die Toilette zu benutzen. Dem kam die Aschebergerin nach, woraufhin sich der Unbekannte in die Toilette begab. Anschließend ging er in das Schlafzimmer und öffnete den Schmuckkasten. Als die 85-Jährige die Person auf ihr Handeln ansprach, ließ diese vom Schmuckkasten ab, verließ die Wohnung und flüchtete Richtung Ortskern. Ob der Unbekannte Schmuck gestohlen hat, ist derzeit nicht bekannt.

Der unbekannte Mann soll wie folgt aussehen:

- 1,85-1,90 Meter groß - kräftige Statur - akzentfreie Aussprache - dunkle Kleidung

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

