Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Welschbillig (ots)

Am Dienstag, den 15. Februar, versuchten bisher unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 7 und 18:45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Welschbillig, "Am Lewenterbach", einzubrechen.

Dazu versuchten sie, ein im rückwärtigen Bereich des Anwesens befindliches Fenster aufzuhebeln. Der Einbruch misslang jedoch und die Täter flüchteten unerkannt.

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.

