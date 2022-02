Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Eversumer Straße, Werkstatt aufgebrochen

Coesfeld (ots)

In der Zeit vom 24.02.2022, 14:30 Uhr, bis 25.02.2022, 10:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt im Freizeitpark an der Eversumer Straße in Olfen ein. Nach bisherigen Stand wurde nichts entwendet. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02594-7930 entgegen.

