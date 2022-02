Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße, versuchter Einbruch in Geschäft

Coesfeld (ots)

Am 26.02.2022, gegen 04:41 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in ein Geschäft an der Münsterstraße in Dülmen einzubrechen. Der Täter schlug mehrfach, mit einem unbekannten Gegenstand, auf die Glasscheibe der Eingangstür und auf die Schaufensterscheibe ein, wodurch die Scheiben stark beschädigt und die Alarmanlage ausgelöst wurde. Der unbekannte Täter flüchtete vom Tatort, ohne etwas aus dem Geschäft entwenden zu können. Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter 02594-793o entgegen.

