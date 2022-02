Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Lindenstraße/ Nottulner unter Drogen

Coesfeld (ots)

Für einen 33-jährigen Nottulner endete die Autofahrt am Donnerstag (24.02.22) auf der Wache in Dülmen. Gegen 19.30 Uhr stoppten Polizisten den Mann auf der Lindenstraße. Ein Drogenvortest zeigte den Konsum von Amphetaminen und Cannabis an. Eine Ärztin entnahm dem Nottulner eine Blutprobe. Nicht nur wegen des Fahrens unter Drogen untersagten die Polizisten dem Mann die Weiterfahrt. Auch, weil die Betriebserlaubnis des Autos erloschen ist. Die Beamten leiteten ein Verfahren ein.

