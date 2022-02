Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Mehrere Drogenfahrten

Coesfeld (ots)

Mehrere Drogenfahrten hat die Polizei am Donnerstag (24.02.22) in Dülmen beendet. Gegen 13.45 Uhr kontrollierten die Beamten einen 36-jährigen Autofahrer aus Dülmen auf der L551. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest zeigte den Konsum von Cannabis an.

Keine halbe Stunde später stoppten Polizisten einen 35-jährigen Dülmener Autofahrer auf der Münsterstraße. Hier zeigte ein Drogenvortest den Konsum von Cannabis und Kokain an.

Gegen 16.10 Uhr fuhr ein 18-Jähriger Dülmener unter Drogen auf einem E-Scooter. Polizisten kontrollierten den Mann auf der L551. Ein Drogenvortest zeigte an, dass der Dülmener Cannabis konsumiert hatte. Bei allen wurden Blutproben entnommen, die Weiterfahrt untersagt und Verfahren eingeleitet.

