Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Brentanostraße, Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Am 26.02.2022, in der Zeit von 12:15 Uhr bis 16:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Brentanostraße in Dülmen ein. Es wurde Bargeld und Schmuck aus der Wohnung entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell