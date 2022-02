Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Charleville-Mezieres-Platz, versuchter Raub

Coesfeld (ots)

Am 26.02.2022, gegen 04:30 Uhr, wurde ein 20-jähriger Mann aus Dülmen im Bereich des Charleville-Mezieres-Platzes in Dülmen durch eine unbekannte männliche Person angesprochen und durch diese aufgefordert, sein Handy und das mitgeführte Bargeld auszuhändigen. Als der Geschädigte die Herausgabe verweigerte, wurde er durch die unbekannte Person mittels eines scharfen Gegenstandes im Bereich der Hand verletzt, bevor ihm die Flucht gelang. Ein Zeuge traf später den Geschädigten im Stadtgebiet an und verständigte den Rettungsdienst und die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell