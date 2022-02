Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Reiningstraße, Brand von Mülltonnen

Coesfeld (ots)

Am 26.02.2022, gegen 21:00 Uhr, bemerkte ein Bewohner eines Zweifamilienhauses an der Reiningstraße in Coesfeld einen Brand im Bereich der Mülltonnen des Hauses. Von den insgesamt vier Mülltonnen, welche unterhalb einer zur oberen Wohnung des Hauses führenden Außentreppe standen, brannten drei Tonnen komplett herunter. Die alarmierte Feuerwehr Coesfeld konnte den Brand rechtzeitig löschen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Eine Gefahr für die Bewohner bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

