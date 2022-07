Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schulwegkontrollen

Germersheim (ots)

Am 21.07.2022 wurden zwischen 07:30 Uhr und 08:05 Uhr Schulwegkontrollen an der Nardini-Schule in Germersheim durchgeführt. Es wurden lediglich zwei Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt. Es ergaben sich zudem mehrere Bürgergespräche.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell