POL-UL: (BC) B30/B465/B312 - Tuningkontrollen durch das PP Ulm

Anlässlich der Tuning-Messe in Friedrichshafen wurden durch das PP Ulm mehrere Kontrollstellen eingerichtet. Bereits auf der Anfahrt zur Kontrollstelle wurde in Ulm ein Motorrad mit 140 km/h innerorts gemessen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 25-Jährigen an Ort und Stelle beschlagnahmt. Er musste einen Ersatzfahrer für sein Motorrad organisieren.

Weiter wurde ein Audi RS3 aus dem Verkehr gezogen. Er hatte keinen Katalysator mehr, war zu laut und hatte nicht mehr die erforderliche Bodenfreiheit. Durch eine veränderte Ladeluftkühlung war die Leistung des Motors auf ca. 400 PS erhöht worden.

Ebenso wurde ein VW Passat stillgelegt und das Kennzeichen entstempelt. Er hatte praktisch keine Hinterradfederung mehr. Seine beiden Insassen aus dem Raum Heilbronn bemühten sich um eine Mitfahrgelegenheit. Auch ein Audi A4 war so viel tiefergelegt, dass alle vier Räder streiften. Er wurde an Ort und Stelle entstempelt und sichergestellt.

Insgesamt wurden 51 Motorräder, 21 Autos und 3 Kleinkrafträder kontrolliert.

An 12 Motorrädern wurden erhebliche technische Mängel festgestellt. Davon war an fünf Krädern die Betriebserlaubnis erloschen. Sieben Motorräder hatten keine erforderliche Profiltiefe an den Reifen.

