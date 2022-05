Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Betrunkener Autofahrer kollidierte mit Gegenverkehr

Ulm (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 02.15 Uhr, fuhr ein 24-Jähriger in Schnittlingen in Richtung Böhmenkirch. Auf Höhe der Einmündung Kaiserweg kam er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ein BMW entgegen. Trotz Ausweichbewegung des 29-jährigen BMW-Fahrers konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Der Peugeot des Unfallverursachers prallte in der Folge gegen den linken Bordstein. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die beiden Insassen des BMW wurden leicht verletzt in die Klinik gefahren. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Peugeot-Fahrer deutlich betrunken war. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben, sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 40.000EUR.

