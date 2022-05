Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - 29-Jähriger täuscht Raubüberfall vor

Missbrauch von Notruf löst Polizeieinsatz aus

Ulm (ots)

Ein 29-Jähriger teilte am Samstag gegen 00.45 Uhr der Polizei über den Notruf mit, dass soeben in der Biberacher Straße ein Imbiss überfallen und ausgeraubt werden würde. Des Weiteren gab er detaillierte Informationen zum flüchtenden Fahrzeug. Die anfahrenden Streifenwagen konnten das Fahrzeug dann auch feststellen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 35-jährige Fahrer Lieferant ist und sämtliche Imbisse im Bereich beliefert. Im Gespräch erfuhren die Beamten, dass der 29-jährige Mitteiler im Vorfeld mit dem Lieferanten in einen Streit geraten war, da der Lieferant ihn nicht mitnehmen wollte. Nun sieht der 29-jährige Mitteiler einer Anzeige wegen Missbrauch von Notrufen und Vortäuschen einer Straftat entgegen.

