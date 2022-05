Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Mann wird von eigenem Gartentraktor überrollt

66-Jähriger trägt schwere Verletzungen davon

Ulm (ots)

Gegen 17.45 Uhr rückten am Freitag die Rettungskräfte in Laupheim in die Biberacher Straße aus. Ein 66-Jähriger hatte mit seinem Gartentraktor im eigenen Grundstück Rasen gemäht. Als er über eine Kante fuhr, kippte der Traktor um und begrub den Mann zunächst unter sich. Zur Rettung des 66-Jährigen musste die Feuerwehr ausrücken. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

+++++++++++++++++++++ 1033126

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell