Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammenstoß auf der L3176 in scharfer Rechtskurve

Polizei Hilders (ots)

Am Sonntag, 13.02.2022 gegen 14:50 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Nüsttal und seine vier Mitfahrer die L3176 zwischen Unterbernhards und Eckweisbach. In einer scharfen Rechtskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Audi 80 und das Heck brach aus. Der entgegenkommende 52-jährige aus dem Raum Hünfeld konnte trotz Ausweichmannöver einen Zusammenstoß nicht vermeiden und traf mit seinem Volvo den anderen Pkw im Heckbereich. Dabei wurde er leicht verletzt und mittels Rettungswagen in die Helios-Klinik Hünfeld gebracht.

Ein hinten links sitzender Mitfahrer des 20-jährigen Unfallverursachers trug ebenfalls leichte Verletzungen davon, konnte aber nach einer ambulanten Behandlung am Unfallort entlassen werden.

An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

