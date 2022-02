Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht in Bad Salzschlirf

Bad Salzschlirf (ots)

Eine 38-jährige Frau aus Bad Salzschlirf parkte ihren PKW, einen grauen Opel Insignia, in der Zeit von Mittwoch, dem 09.02.22, 18.00 Uhr bis Donnerstag, dem 10.02.22, 06.45 Uhr ordnungsgemäß in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand in Bad Salzschlirf in der Marienstraße in Höhe Hausnr. 13.

Als die 38-Jährige ihren PKW wieder benutzen wollte, musste sie feststellen, dass ihr PKW im Bereich des hinteren linken Radkastens beschädigt war. Der entstandene Schaden wird auf 500,- Euro beziffert.

Der oder die unbekannte Verursacher/-in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer, 0661-1050, zu melden.

