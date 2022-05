Polizei Warendorf

POL-WAF: Verkehrsunfall in Oelde

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 10.05.2022, gegen 13:50 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Konrad-Adenauer-Allee / Zur Dicken Linde in Oelde ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Zur Unfallzeit wurden Wartungsarbeiten an der Lichtsignalanlage durchgeführt und der Verkehr durch eine Baustellenampel geregelt. Durch einen Hubwagen war diese für den 63-jährigen Fahrer eines VW-Caddy auf der Konrad-Adenauer-Allee nicht gut einsehbar. Als der Beckumer deshalb bei Rot in die Kreuzung einfuhr kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 82-jährigen Oelders, der vom Vicarie Platz kommend geradeaus auf die Straße Zur Dicken Linde fahren wollte. Der verletzte Oelder wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein beschädigter Pkw wurde abgeschleppt.

