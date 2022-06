Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungsbrand in der Göttinger Straße in Northeim

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße; Dienstag, 28.06.2022, 19:27 Uhr

NORTHEIM (TH) Am Dienstagabend, 28.06.2022, gegen 19:27 Uhr, ist es in der Göttinger Straße in Northeim zu einem Wohnungsbrand gekommen.

Aus bislang unbekannter Ursache ist eine Wohnung im Obergeschoss in Brand geraten. Durch den zeitnahen Löscheinsatz der Feuerwehr Northeim konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 80000,-- Euro.

Die Feuerwehr Northeim war mit insgesamt 28 Einsatzkräften an der Brandstelle. Die Göttinger Straße war für ca. drei Stunden voll gesperrt.

