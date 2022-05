Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: 54-jährige Frau verstirbt nach Verpuffung

Ludwigsburg (ots)

Noch ungeklärt sind die Umstände, die am Montag gegen 07.50 Uhr in der Heilbronner Straße in Tamm zu einer Verpuffung in Zusammenhang mit dem Betrieb eines medizinisch notwendigen Sauerstoffgeräts und im weiteren Verlauf zum Tod einer 54-jährigen Frau führten. Die Frau hatte ihren Ehemann, der sich nicht zuhause befand, noch telefonisch von der Notlage informiert. Dieser alarmierte Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Letztlich verstarb die Frau, die auf den zugeführten Sauerstoff durch das Gerät angewiesen war, noch vor Ort. Entgegen der ersten Informationen war es in der Wohnung zu keinem Brand gekommen, so dass die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Tamm und Asperg, die sich mit drei Fahrzeugen vor Ort befanden, bald wieder abrücken konnten. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden haben sich bislang nicht ergeben.

