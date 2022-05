Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfallflucht in der Martin-Luther-Straße

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 4.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, als er am Montagmorgen zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr in der Martin-Luther-Straße in Korntal mutmaßlich beim Rangieren eine ordnungsgemäß geparkte Mercedes A-Klasse beschädigte und sich anschließend aus dem Staub machte. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 entgegen.

