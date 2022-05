Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht- Sprinter streift Sprinter

Ludwigsburg (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 10.20 Uhr in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen eine Unfallflucht, zu der das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, noch Zeugen sucht. Einem 35 Jahre alten Sprinter-Lenker, der aus Richtung der Heinkelstraße kam, fuhr auf Höhe eines Möbelhauses ein weiterer bislang unbekannter Sprinter entgegen. Die Fahrbahn war aufgrund parkender Fahrzeuge verengt. Der unbekannte Sprinter-Fahrer sei nicht weit genug rechts gefahren, so dass die beiden Außenspiegel der Sprinter gegeneinander prallten. Der Unbekannte, der einen weißen Sprinter ohne Aufschrift lenkte, eine Brille auf hatte, einen Dreitagebart und schwarze Haare hat sowie eine schwarze Jacke trug, setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung der Heinkelstraße fort. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt.

