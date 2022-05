Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: VW zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 15.00 Uhr und Sonntag 13.30 Uhr zerkratzte ein noch unbekannter Täter einen VW, der in der Breslauer Straße in Ditzingen am Straßenrand abgestellt war. Nahezu die gesamte rechte Fahrzeugseite des VW wurde beschädigt, so dass ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07156 4352-0 beim Polizeirevier Ditzingen zu melden.

