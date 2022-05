Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Korntal-Münchingen: Unfall mit knapp 33.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag ereignete sich im Bereich der Autobahnschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen zu einem Unfall mit knapp 33.000 Euro. Ein 33 Jahre alter Mercedes-Lenker fuhr von der Bundesstraße 10 kommend auf die Autobahn in Richtung Heilbronn auf. Aus noch unbekannter Ursache verlor der 33-Jährige in der Rechtskurve im Bereich der Anschlussstelle die Kontrolle über seinen PKW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW kollidierte mit der Mittelleitplanke und fuhr kurzzeitig auf der Leitplanke. Im Zuge des Aufpralls lösten sich Fahrzeugteile, die gegen einen Toyota geschleudert wurden, dessen 29 Jahre alte Fahrerin auf dem mittleren Fahrstreifen der Autobahn unterwegs war. Beide in den Unfall verwickelten Personen verlegten mit ihren Fahrzeugen in eine nahegelegene Pannenbucht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung beim 33-Jährigen fest. Ein Vortest verlief positiv, so dass sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen musste.

