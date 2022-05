Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 61-jähriger Fahrradfahrer war am Montag gegen 07:30 Uhr mit seinem Mountainbike in der Moltkestraße in Bietigheim-Bissingen unterwegs, wo er von der Großingersheimer Straße kommend in Richtung Geisinger Straße fuhr. An der Kreuzung zur Riedstraße missachtete ein bislang unbekannter Pkw-Lenker die Vorfahrt des aus seiner Sicht von rechts kommenden Radfahrers und überquerte die Moltkestraße, ohne auf den 61-Jährigen zu achten. Der konnte durch eine Vollbremsung zwar einen Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern, stürzte jedoch und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, so dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der noch unbekannte Pkw-Lenker setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zufolge soll es sich bei dem Fahrzeug des Unbekannten um einen silbernen oder grauen Kleinwagen gehandelt haben. Ferner soll der Unfallhergang von mehreren Personen beobachtet worden sein. Zeugen werden daher dringend gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell