Verletzt wurde ein Radler bei einem Unfall am Mittwoch bei Steinheim.

Der Mann war kurz vor 14 Uhr auf der Landstraße zwischen Steinheim und der Einmündung zur Bundesstraße 466 in Richtung Heidenheim unterwegs. Ein Verkehrsteilnehmer fand den Verletzten und verständigt den Rettungsdienst und Polizei. Die Retter brachten den 38-Jährigen ins Krankenhaus. Die Polizei stellte schnell fest, dass der Radler betrunken ist. Diesen Verdacht bestätigte ein Alkoholtest. Demnach habe sich der Mann mit rund zwei Promille aufs Rad gesetzt, was sehr gefährlich ist. Später berichtete der Radler der Polizei, dass er dem Gegenverkehr ausweichen musste und deshalb in den Graben gefahren ist. Beim dem Sturz zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322430) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie prüft nun die Angaben des Radfahrers und sucht weitere Zeugen. Bei den entgegenkommenden Fahrzeugen soll es sich um einen Transporter und Lkw handeln, die in Richtung Steinheim gefahren sind und überholt haben. Den 38-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

