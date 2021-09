Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Vorlage eines gefälschten Führerscheins in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 04.09., um 03:50 Uhr, wurde durch Beamte des Polizeikommissariats Brake in der Mitteldeichstraße in Brake ein Pkw BMW mit einem 21-jährigen Fahrzeugführer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle händigte der 21-jährige einen zypriotischen Führerschein aus, der sich als Fälschung herausstellte. Der 21-jährige ist nachweislich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

