Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Betrunkener Radfahrer in Brake als Wiederholungstäter

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 03.09., gegen 14:20 Uhr, meldeten Passanten der Polizei einen auffällig in Schlangenlinien fahrenden Radfahrer in der Kirchenstraße in Brake; dieser konnte durch die Beamten einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, in deren Verlauf bei dem 49-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 2,69 Promille festgestellt wurde. Ihm musste durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen werden und ein Strafverfahren eingeleitet. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, woraufhin er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde. Um 15:35 Uhr ging wiederum ein Zeugenhinweis bei der Polizei ein, wonach der 49-Jährige abermals auf sein Fahrrad gestiegen und losgefahren sei. Dieses Mal konnte er durch die Beamten bei einem Verbrauchermarkt in der Kirchenstraße angetroffen werden. Nun wurde sein Fahrrad durch die eingesetzten Beamten vor Ort angeschlossen, der Schlüssel sichergestellt und erneut eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwarten nun zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

