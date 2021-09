Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an zwei Pkw in Ovelgönne + Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend,04.09., wurden im Zeitraum 00:40 - 00:45 Uhr in der Kegelerstraße in Ovelgönne bei zwei geparkten Pkw die Reifen zerstochen. Zeugen der Taten werden gebeten sich bei der Polizei in Brake unter 04401/935-0 zu melden.

