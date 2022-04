Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V.

FW Lüchow-Dannenberg: Yacht läuft auf Elbe auf einen Buhnenkopf - keine Verletzten, kein Wassereinbruch - Feuerwehr sorgt für eine warme Nacht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lüchow-Dannenberg (ots)

Neu Darchau (Ldkrs. Lüchow-Dannenberg) Zu einem Einsatz auf die Elbe auf Höhe der Ortschaft Katemin wurde die Freiwillige Feuerwehr Neu Darchau-Schutschur am Nachmittag des 11. April alarmiert. Eine etwa 11m lange Yacht war auf einen Buhnenkopf aufgelaufen und lag dort in Schräglage fest.

Die weitere Lagefeststellung ergab, dass alle drei Menschen an Bord unverletzt waren und der Havarist scheinbar unbeschädigt geblieben ist - es trat kein Wasser ein. Ein Freischleppen war mit den Mitteln der Feuerwehr nicht möglich, weshalb Wasserschutzpolizei und Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt verständigt wurden. Dort entschied man sich aufgrund der nahenden Dunkelheit, den Havaristen erst am Folgetag freizuschleppen. Die Besatzung entschied sich, über Nacht an Bord zu bleiben.

Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute organisierten daraufhin Kraftstoff für die bordeigene Standheizung, damit die Personen die Nacht angenehm im Warmen bis zum Freischleppen verbringen konnten. Die Ortsfeuerwehr Neu Darchau-Schutschur war mit 15 ehrenamtlichen Einsatzkräften für etwa 2,5 Stunden im Einsatz. Ebenfalls vor Ort war die Wasserschutzpolizei.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V., übermittelt durch news aktuell