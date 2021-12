Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, A5 - 2. Nachtragsmeldung zu tödlichem Verkehrsunfall auf der BAB 5

Renchen (ots)

Nach der folgenreichen Kollision am Heiligabend auf der A5 bei Renchen sind die Ermittlungen der Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden vorangeschritten. Nach erfolgten Zeugenvernehmungen liegt der Verdacht nahe, dass der 63-jährige Autofahrer, mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung stehend, Suizid begangen haben dürfte. Neben dem Sattelzug und dem Wagen des Verstorbenen wurden noch drei weitere Fahrzeuge, unter anderem durch herumfliegende Fahrzeugteile, beschädigt. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

/wo

Nachtragsmeldung vom 25.12.2021, 16:06 Uhr

POL-OG: Renchen - Nachtragsmeldung zu tödlichem Verkehrsunfall auf der BAB 5

Offenburg Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 vom 24.12.2021 zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Achern wurde die Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Karlsruhe am heutigen 25.12.2021, gegen 13:15 Uhr wieder aufgehoben. Mittlerweile (Stand: 14:30 Uhr) sind auch die Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen vollständig abgeschlossen und somit alle drei Fahrstreifen wieder befahrbar.

Die Vollsperrung der Südfahrbahn (Fahrtrichtung Basel) wurde bereits am 25.12.2021 gegen 01:30 Uhr wieder teilweise aufgehoben. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Baden-Baden geführt.

/WBL

Erstmeldung vom 24.12.2021, 22:52 Uhr

POL-OG: Renchen - Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB A5

Offenburg An Heiligabend kollidierte ein Falschfahrer - in Richtung Offenburg fahrend - auf der Nordfahrbahn zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Achern bei km 682 kurz vor 21:00 Uhr mit seinem Pkw mit einem Sattelzug, der ordnungsgemäß in Richtung Karlsruhe unterwegs war. Beim Unfall wurde der Fahrer des Pkw getötet; der Lkw-Fahrer musste mit leichteren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Nach dem Unfall geriet der Sattelzug in Vollbrand. Derzeit ist die BAB A5 zwischen den Anschlusstellen Appenweier und Achern in beide Fahrtrichtungen gesperrt; der Verkehr wird ausgeleitet. Die Unfallaufnahme wird mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Der entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

