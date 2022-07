Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Pfalz - Taschendiebstahl in Supermarkt

Landau (ots)

Am 21.07.2022, zw. 13:00 Uhr und 14:00 Uhr, befand sich die Geschädigte im ALDI in der Maximilianstraße. Hier führte sie eine verschlossene Umhängetasche mit sich, aus welcher bislang unbekannte Täter unbemerkt den Geldbeutel der Geschädigten entnahm. In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt in Einkaufswägen zu legen oder leicht zugänglich zu tragen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise hierzu machen können, sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell