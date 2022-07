POL-ST: Westerkappeln, Waldbrand am Niedrighaussee

Nordwalde (ots) - Unbekannte sind in der Zeit zwischen Dienstag (19.07.), 13.00 Uhr und Mittwoch (20.07.), 08.45 Uhr in das Museumsgebäude der Bürgerstiftung Bispinghof eingestiegen, welches zurzeit restauriert wird. Die Täter sind ersten Ermittlungen zufolge über ein Baugerüst zum Dachgeschoss gelangt. Dort schlugen sie die Glasscheibe einer Terrassentür ein und gelangten so in das Museum. Von dort entwendeten die ...

mehr