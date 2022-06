POL-PDTR: Überholmanöver auf B41 endet mit Zusammenstoß

Trier (ots) - Am Donnerstag, den 23.06.2022, gegen 08:55 Uhr kam es in der Kaiserstraße in Höhe der Hausnummer 27 zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fußgänger. Dieser verließ das Haus in der Kaiserstraße 27 und betrat den dort befindlichen Gehweg. Hier wurde er unvermittelt von einem E-Scooter angefahren, der den Gehweg sehr zügig in Richtung der Esso-Tankstelle befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde ...

