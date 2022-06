Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Trier (ots)

Am Donnerstag, den 23.06.2022, gegen 08:55 Uhr kam es in der Kaiserstraße in Höhe der Hausnummer 27 zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fußgänger. Dieser verließ das Haus in der Kaiserstraße 27 und betrat den dort befindlichen Gehweg. Hier wurde er unvermittelt von einem E-Scooter angefahren, der den Gehweg sehr zügig in Richtung der Esso-Tankstelle befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fußgänger leicht am rechten Arm verletzt. Anschließend kam es zu einem Zusammentreffen und Gespräch beider Beteiligten auf dem Gelände der Esso-Tankstelle, die der E-Scooter-Fahrer jedoch ohne weitere Angaben zu machen verließ. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall machen können möchten sich bitte an die Polizeiwache Trier Innenstadt unter 0651 9779 1710 wenden.

