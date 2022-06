POL-PDTR: Infostand der Polizei Schweich

Schweich (ots) - Am Donnerstag, 23.06.2022, in der Zeit von 05:55 bis 14:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Schweich, an einem schwarzen Renault Clio, ein Reifen eingestochen. Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt oder zum Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schweich Telefon: ...

