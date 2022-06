POL-PDTR: Anrufwelle - Telefonbetrüger erlangen Bargeld: Polizei warnt vor betrügerischen Schockanrufen

Trier (ots) - Am Dienstag, 28.06.2022, kam es gegen 13.15 Uhr am Trierer Krahnenufer zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 42jähriger befuhr mit seinem Mercedes das Krahnenufer in Fahrtrichtung Konz. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr die Gegenfahrbahn und kollidierte schließlich ungebremst mit einer dortigen Straßenlaterne. Der ...

