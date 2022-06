Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rheine (ots)

Am Mittwochmittag (08.06.2022) ist es gegen 12.15 Uhr auf dem Hessenweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 77-jähriger Rheinenser fuhr mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl auf dem Hessenweg am rechten Fahrbahnrand in Richtung Mesum. In gleiche Richtung war auch eine 65-jährige Pedelecfahrerin aus Rheine unterwegs. Sie hatte bereits zum Überholen angesetzt, als der Krankenfahrstuhlfahrer beabsichtigte seine Fahrtrichtung zu ändern. Nach ersten Erkenntnissen leitete er ein Wendemanöver ein und übersah hierbei die überholende Pedelecfahrerin. Die Fahrzeuge kollidierten und die Frau stürzte. Sie wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Krankenfahrstuhlfahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell