Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt mehrere Graffiti-Sprayer fest

Berlin (ots)

Die Bundespolizei nahm in der Nacht zu Sonntag mehrere Graffitisprayer auf frischer Tat fest. Dabei unterstützte in einem Fall auch ein Polizeihubschrauber.

Gegen 23 Uhr erkannten Zivilfahnder der Bundespolizei eine größere Personengruppe, die in der Zugbildungsanlage am S-Bahnhof Anhalter Bahnhof eine S-Bahn großflächig besprühte. An zwei Wagen brachten die Männer Schriftzüge auf 26 qm an. Die Bundespolizisten nahmen die sechs deutschen Sprayer im Alter von 17 bis 38 Jahren vorläufig fest und stellten diverse Sprühutensilien und anderes Beweismaterial sicher.

Kurze Zeit später, gegen 23:30 Uhr, besprühten drei Männer eine Schallschutzwand an der S-Bahnstrecke zwischen Blankenburg und Karow auf etwa 23 qm. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers der Bundespolizei beobachtete die Tat während eines Aufklärungsfluges. Einsatzkräfte am Boden nahmen zwei der Täter, einen 28- und einen 33-jährigen Deutschen, nach kurzer Flucht fest. Durch den Polizeieinsatz kam es zu Sperrungen im Bahnverkehr.

Nach Einleitung von Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen die, zum Teil bereits wegen gleichgelagerter Delikte polizeibekannten, deutschen Staatsangehörigen auf freien Fuß.

